На Одещині затримали серійного палія

За інформацією пресслужби Національної поліції України, правоохоронці затримали молодого чоловіка, який протягом жовтня-листопада здійснював підпали в Одеському та Подільському районах. Зловмисник знайшов “роботу” через інтернет, де його завербувала невстановлена особа.

Діючи за вказівками куратора, підозрюваний вночі навідувався до визначених об’єктів, розбивав вікна, заливав займисту речовину та підпалював приміщення. Свої злочинні дії він фіксував на відео для звітності перед замовником.

При обшуку помешкання правоохоронці вилучили одяг та взуття, які використовувались під час підпалів, мобільний телефон та інші речові докази. Наразі зловмиснику оголошено підозру у семи епізодах, розглядається питання щодо ще двох підпалів.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 059 800 гривень. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліція перевіряє його причетність до аналогічних злочинів в Одеській та інших областях України.

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