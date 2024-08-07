Фитрес-тренер из Одессы устраивал поджоги военного транспорта в городах Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что по указанию российской спецслужбы одессит поджигал служебные авто Сил обороны в Киеве, Днепре и Одессе. Для уничтожения автомобилей украинских защитников спецслужбы рф дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал в интернете быстрый заработок.

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«Гастролируя» по трем городам Украины, мужчина в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств Сил обороны. В частности, злоумышленник поджег мультивен ВСУ в Киеве, где он на одни сутки арендовал квартиру.

«Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл к припаркованному военному авто, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона.

Видео с места преступления нужно было спецслужбе рф для проведения информационно-психологических спецопераций о якобы наличии пророссийского подполья в столице Украины», — рассказали в СБУ.

Выяснено, что куратором фитнестренера был представитель главного управления генштаба вооруженных сил рф. От него агент получал задания и инструкции по их выполнению.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее в Одессе задержали шестерых молодых людей за поджоги более 15 автомобилей. Работая курьерами, днем одесситы доставляли еду, а ночью по заданию российских спецслужб жгли военные авто.