В Одесской области поджигают автомобили военных: кого подозревают (ОБНОВЛЕНО)

В полиции сообщают, что рано утром 17 июня во дворе дома загорелись Volkswagen LT-35 и Нyundai Santa Fe. Оба авто принадлежат военным из Ровенской области.

Первая машина сгорела полностью, вторая — частично.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Также поздно вечером 17 июня в Пересыпском районе Одессы кто-то поджег грузовик Citroen, принадлежащий волонтеру. На лобовом стекле обнаружены остатки неизвестного вещества.

Ранее в полиции сообщали, что с начала 2024 года спецслужбы страны-агрессора активизировали свою деятельность в социальных сетях, привлекая к подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет.

Так, в Одессе по подозрению в поджоге двух военных авто задержаны двое подростков 13 и 16 лет. Также за аналогичное преступление задержаны двое молодых людей, 17 и 18 лет.

13-летнего парня передали на поруки родителям, остальных отправили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Днепре задержали четверых подростков за поджог военных автомобилей, двоим из них – 17 лет.

По версии следствия, их завербовала рф через паблик в телеграм, обещая по 3 тыс. долларов за одно авто. Парни делали «коктейли Молотова», находили места парковки военных авто, передавали координаты россиянам, чтобы их согласовали. Поджечь успели одно авто.

Также они должны были распространять листовки с дискредитацией ТЦК.

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Наказание для поджигателей будет суровым

Ситуацию с поджогами автомобилей по всей Украине прокомментировал телеграм-канал «Николаевский Ванек», который связывают с руководителем Николаевской ОВА Виталием Кимом. Автор заявляет, что наказание таким поджигателям будет суровым, несмотря на их возраст. Понесут наказание и их родители.