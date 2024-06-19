В Одесской области поджигают автомобили военных: кого подозревают (ОБНОВЛЕНО)

В селе Лиманское Одесской области неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащие военнослужащим. В полиции подозревают, что поджоги военных авто совершают подростки, завербованные россией через соцсети.
В полиции сообщают, что рано утром 17 июня во дворе дома загорелись Volkswagen LT-35 и Нyundai Santa Fe. Оба авто принадлежат военным из Ровенской области.
Первая машина сгорела полностью, вторая — частично.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Также поздно вечером 17 июня в Пересыпском районе Одессы кто-то поджег грузовик Citroen, принадлежащий волонтеру. На лобовом стекле обнаружены остатки неизвестного вещества.
Ранее в полиции сообщали, что с начала 2024 года спецслужбы страны-агрессора активизировали свою деятельность в социальных сетях, привлекая к подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет.
Так, в Одессе по подозрению в поджоге двух военных авто задержаны двое подростков 13 и 16 лет. Также за аналогичное преступление задержаны двое молодых людей, 17 и 18 лет.
13-летнего парня передали на поруки родителям, остальных отправили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
В Днепре задержали четверых подростков за поджог военных автомобилей, двоим из них – 17 лет.
По версии следствия, их завербовала рф через паблик в телеграм, обещая по 3 тыс. долларов за одно авто. Парни делали «коктейли Молотова», находили места парковки военных авто, передавали координаты россиянам, чтобы их согласовали. Поджечь успели одно авто.
Также они должны были распространять листовки с дискредитацией ТЦК.
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Наказание для поджигателей будет суровым
Ситуацию с поджогами автомобилей по всей Украине прокомментировал телеграм-канал «Николаевский Ванек», который связывают с руководителем Николаевской ОВА Виталием Кимом. Автор заявляет, что наказание таким поджигателям будет суровым, несмотря на их возраст. Понесут наказание и их родители.
После совершения таких действий, как вы, так и ваши дети (даже несовершеннолетние) подпадают под уголовку, в следствии чего ваши дети могут заехать в места строгого режима надолго, а вам создать лишних проблем.
Учитывая, что контакт происходит со специальным отделом ГРУ, который имеет финансирование на это дело, то здесь вашему ребёнку могут ещё и дать госизмену, поэтому заедет ваше дитё надолго. В связи с этим, убедительная просьба объяснить вашим замечательным детям в возрасте 15-20 лет: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, ни 3000$ ни 5000$ не спасёт их от срока, который условным не будет, — пишет автор телегам-канала.