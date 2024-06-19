В Одесской области поджигают автомобили военных: кого подозревают (ОБНОВЛЕНО)

В Одесской области поджигают автомобили военных: кого подозревают (ОБНОВЛЕНО)

В селе Лиманское Одесской области неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащие военнослужащим. В полиции подозревают, что поджоги военных авто совершают подростки, завербованные россией через соцсети.

В полиции сообщают, что рано утром 17 июня во дворе дома загорелись Volkswagen LT-35 и Нyundai Santa Fe. Оба авто принадлежат военным из Ровенской области.

Первая машина сгорела полностью, вторая — частично.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Также поздно вечером 17 июня в Пересыпском районе Одессы кто-то поджег грузовик Citroen, принадлежащий волонтеру. На лобовом стекле обнаружены остатки неизвестного вещества.

Ранее в полиции сообщали, что с начала 2024 года спецслужбы страны-агрессора активизировали свою деятельность в социальных сетях, привлекая к подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет.

Так, в Одессе по подозрению в поджоге двух военных авто задержаны двое подростков 13 и 16 лет. Также за аналогичное преступление задержаны двое молодых людей, 17 и 18 лет.

13-летнего парня передали на поруки родителям, остальных отправили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Днепре задержали четверых подростков за поджог военных автомобилей, двоим из них – 17 лет.

По версии следствия, их завербовала рф через паблик в телеграм, обещая по 3 тыс. долларов за одно авто. Парни делали «коктейли Молотова», находили места парковки военных авто, передавали координаты россиянам, чтобы их согласовали. Поджечь успели одно авто.

Также они должны были распространять листовки с дискредитацией ТЦК.

Читайте также: В Одессе осудили пожарного-гастролера, который сжигал авто на заказ

Наказание для поджигателей будет суровым

Ситуацию с поджогами автомобилей по всей Украине прокомментировал телеграм-канал «Николаевский Ванек», который связывают с руководителем Николаевской ОВА Виталием Кимом. Автор заявляет, что наказание таким поджигателям будет суровым, несмотря на их возраст. Понесут наказание и их родители.

После совершения таких действий, как вы, так и ваши дети (даже несовершеннолетние) подпадают под уголовку, в следствии чего ваши дети могут заехать в места строгого режима надолго, а вам создать лишних проблем.

Учитывая, что контакт происходит со специальным отделом ГРУ, который имеет финансирование на это дело, то здесь вашему ребёнку могут ещё и дать госизмену, поэтому заедет ваше дитё надолго. В связи с этим, убедительная просьба объяснить вашим замечательным детям в возрасте 15-20 лет: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, ни 3000$ ни 5000$ не спасёт их от срока, который условным не будет, — пишет автор телегам-канала.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua