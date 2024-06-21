Затримали паліїв автомобілів військових на Одещині: хто вони

Затримали паліїв автомобілів військових на Одещині: хто вони

На Миколаївщині розшукали і затримали двох підлітків, які в селі Лиманське Одеської області підпалили мікроавтобус Volkswagen і позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Паліями виявилися жителі Роздільнянського району 16-ти і 17-ти років.

Поліцейські з’ясували, що 16-річний хлопець шукав роботу в інтернеті та отримав пропозицію заробити, підпалюючи автомобілі працівників ТЦК. Підліток погодився і залучив до співпраці свого знайомого.

“В обов’язки молодих людей входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять”, – зазначив начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Змовившись, в один день рано вранці хлопці здійснили підпал двох автомобілів. Молодший обливав бензином і підпалював, а старший знімав усе на відео, яке вони скинули замовнику. Отримавши оплату на картку, хлопці втекли на Миколаївщину.

Читайте також: В Одесі засудили пожежника-гастролера, який спалював авто на замовлення

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб повідомити молодим людям про підозру в умисному підпалі за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном.

Раніше в Одесі за підозрою в підпалі двох військових авто затримано двох підлітків 13 і 16 років. Також за аналогічний злочин затримано двох молодих людей, 17 і 18 років.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk