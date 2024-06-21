Затримали паліїв автомобілів військових на Одещині: хто вони

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Паліями виявилися жителі Роздільнянського району 16-ти і 17-ти років.

Поліцейські з’ясували, що 16-річний хлопець шукав роботу в інтернеті та отримав пропозицію заробити, підпалюючи автомобілі працівників ТЦК. Підліток погодився і залучив до співпраці свого знайомого.

“В обов’язки молодих людей входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять”, – зазначив начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Змовившись, в один день рано вранці хлопці здійснили підпал двох автомобілів. Молодший обливав бензином і підпалював, а старший знімав усе на відео, яке вони скинули замовнику. Отримавши оплату на картку, хлопці втекли на Миколаївщину.

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Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб повідомити молодим людям про підозру в умисному підпалі за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном.

Раніше в Одесі за підозрою в підпалі двох військових авто затримано двох підлітків 13 і 16 років. Також за аналогічний злочин затримано двох молодих людей, 17 і 18 років.