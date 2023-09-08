Новости Одессы и Одесской области

В Одессе осудили пожарного-гастролера, который сжигал авто на заказ

В Одессе осудили пожарного-гастролера, который сжигал авто на заказ

Пожарный из Днепропетровщины организовал преступную группу поджигателей, сжигавших авто на заказ. Преступники сожгли три элитных автомобиля в Одессе. Суд был искренним на наказание — организатор получил 7 лет, соучастники – 6,5 и 5 лет.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что бывший пожарный-спасатель и два его сообщника осуждены за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.

поджог авто

Прокурором в суде доказано, что сотрудник одного из подразделений ГСЧС Украины в Днепропетровской области создал и возглавил преступную группу, которая стремилась быстро обогатиться. Мужчины зарабатывали, получая заказы на поджоги чужого имущества, в том числе транспортных средств.

Дельцы тщательно готовились и планировали каждое из своих преступлений. Отслеживали своих жертв и терпеливо выжидали благоприятный момент для доведения своего намерения до конца, —

рассказали в Прокуратуре.

преступник

Как было доказано в суде, с ноября 2019 по июнь 2020 года гастролеры из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в Одессе.

Автомобили полностью уничтожены, владельцам нанесен ущерб почти на 1,8 млн гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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