В Одесской области выпал из окна 2-летний ребенок

Об этом пишет издание «Думская», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, пострадал двухлетний малыш. Когда его мама 2000 года рождения вышла в ванную, он вылез на подоконник и оперся руками на москитную сетку, которая выпала вместе с ребенком из окна второго этажа.

Пострадавшего ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

На маму мальчика составили админпротокол за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КУоАП). Ей грозит предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.

Ранее несчастный случай со счастливым концом случился в одесском микрорайоне Черемушки, где из окна пятиэтажки выпала пятилетняя девочка. К счастью, малышка осталась жива.

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