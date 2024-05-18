Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Черемушках выпала из окна 5-летняя девочка

В Одессе на Черемушках выпала из окна 5-летняя девочка

Несчастный случай со счастливым концом случился в одесском микрорайоне Черемушки: из окна пятиэтажки выпала пятилетняя девочка. К счастью, малышка осталась жива.

Об этом пишет издание «Думская» со ссылкой на собственные источники.

В результате падения с третьего этажа девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и травму брюшной полости. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, и уже сегодня малышку должны выписать из больницы, где она не провела и суток.

У девочки есть две сестры (18 лет и 4 года) и два брата (12 лет и 4 года). Когда мамы не было дома, дети играли в прятки. Девочка залезла на стол, с него перелезла на подоконник. Окно в это время было открыто.

Ребенка спасли густые кусты, растущие перед домом. Семья живет в хрущевке на Черемушках.

Как сообщалось ранее, в июне прошлого года в Одессе на улице Королева выпала из окна пятого этажа 4-летняя девочка.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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