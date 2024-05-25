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Поскользнулся на плитах дамбы: в Одесской области утонул 7-летний мальчик

Поскользнулся на плитах дамбы: в Одесской области утонул 7-летний мальчик

Трагический несчастный случай произошел вечером 24 мая в Болградском районе Одесской области: там погиб 7-летний ребенок – мальчик упал в местный пруд, а его друзья-сверстники не сразу решились рассказать взрослым о случившемся.

По сообщению областного управления полиции, ребенка без признаков жизни обнаружили вечером пятницы, 24 мая, в пруду неподалеку от села, где жил мальчик.

Предварительно полицейские установили, что вечером того дня мальчик с двумя друзьями-сверстниками поехали на велосипедах к водоему, чтобы искупаться. Поскользнувшись на плитах дамбы, ребенок упал в воду, а его товарищи испугались и уехали в деревню. Но рассказать взрослым о событии решились не сразу.

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Тревогу забил местный пастух, обнаружив на берегу велосипед и детскую обувь, о чем известил старосту села. Они выяснили, чьи дети катались у пруда, и вместе с родителями и неравнодушными односельчанами начали поиски пропавшего. И вскоре нашли тело мальчика. На место вызвали полицию.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка полицейские не обнаружили. Предварительно причиной его смерти стало утопление. Но точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Семья мальчика в поле зрения стражей порядка не попадала и по месту жительства характеризуется положительно.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («несчастный случай»). Идет следствие.

Напомним, в Одессе умерла маленькая девочка Злата – самая младшая жертва ракетного обстрела города рашистами вечером 29 апреля.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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Межтекстовые Отзывы
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SELENA N
SELENA N
34 минут назад

Друзья испугались и не сразу рассказали взрослым. Даже если бы рассказали, то помощь не успела б. Понятно, что родители заняты своими важными и серьёзными делами, но отпускать к водоёму семилетних детей без надзора хоть одного взрослого (трезвого и умеющего плавать) нельзя.

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