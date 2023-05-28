Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Балковской выпал из окна 2-летний ребенок

В Одессе на Балковской выпал из окна 2-летний ребенок

Трагический случай произошел воскресным днем, 28 мая, на улице Балковской в Одессе: там двухлетний ребенок выпал из окна на седьмом (по другим данным – на четвертом) этаже.

Об этом пишут местные Телеграм-каналы, ссылаясь на слова очевидцев происшествия.

Сообщается, что малыша в тяжелом состоянии забрала скорая.

Подробности происшествия на данный момент не известны, однако отмечается, что вероятной причиной трагедии могла стать москитная сетка (также замеченная на месте падения ребенка), на которую, по всей вероятности, малыш облокотился.

Ребенок выпал из окна на Балковской

Напомним, в начале мая в Одессе погиб двухлетний ребенок, который выпал из окна многоэтажки по проспекту Добровольского.

А вечером 29 апреля в Одессе трагически погибли молодая женщина и ее двухлетняя дочка  – они выпали с 16-го этажа многоэтажки на Французском бульваре.

Читайте также: Меры предосторожности, чтобы ребенок не выпал из окна.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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