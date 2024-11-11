Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области введены экстренные отключения света: графики не действуют

В Одесской области введены экстренные отключения света: графики не действуют

Сегодня, 11 ноября 2024 года, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применяются превентивные экстренные отключения света. Это связано с угрозой вражеских ударов по энергетике.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В связи с угрозой ударов по энергетической инфраструктуре НЭК Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света.

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют. Отключения будут происходить там где нужно и столько, сколько необходимо для стабилизации ситуации», — сообщили в ДТЭК.

В последнее время враг значительно усилил атаки по Одесский региону. В ночью 9 ноября россияне совершили массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Пострадал жилой комплекс в поселке Авангард, а также частные дома. Погибла одна женщина и еще 13 человек, в том числе дети 4 и 16 лет получили ранения.

А в результате вражеского обстрела ударными беспилотниками в ночь на 10 ноября в Одессе ранены два человека – оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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