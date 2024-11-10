Война, день 991: враг атаковал Украину рекордным количеством ударных дронов

В небе над Украиной сбили шесть десятков беспилотников

По данным Воздушных Сил, в ночь на 10 ноября 2024 россияне атаковали Украину рекордным количеством ударных беспилотников (БпЛА).

«В течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей – ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск – РФ, мыс Чауда – Крым», – отмечают военные.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:30 сегодняшнего дня подтверждены сбития 62-х БпЛА в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Еще 67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и россии.

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В результате атаки оккупантов пострадала Одесщина и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Как уточнили в Силах обороны Юга Украины, в ночь на 10 ноября противовоздушной обороной Юга Украины сбиты 9 ударных беспилотников типа «Shahed», восемь из которых – в Одесской области.

Украина протестирует эстонские ракеты, способные сбивать беспилотники

До конца 2024 года Киев получит для испытаний ракеты противовоздушной обороны от компании Frankenburg Technology. Эти ракеты разработаны специально для борьбы с дронами и способны поражать цели на высоте до 2 км.

Исполнительный директор компании Кусти Салм подчеркнул, что это недорогой вариант для сбивания воздушных целей в украинском небе. В случае успешных испытаний возможно развертывание производства ракет на территории Украины.

Ранее стало известно, что в ближайшие недели США предоставят Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS

В то же время Франция планирует передать Украине новую партию ракет SCALP, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

В интервью Le Journal du Dimanche он отметил, что в планах также поставки и других ракет – Mistral, которые предназначены прежде всего для защиты зон боевых действий.

«С наступлением зимы удары россии по украинской территории, скорее всего, усилятся. Мы снова будем поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP, как и обещал президент Макрон Владимиру Зеленскому», – сказал глава Минобороны Франции.

Что задержало рейсы в московских аэропортах?

В московской области это воскресное утро началось с гудения «неизвестных, но добрых» беспилотников. В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Как пишут роспаблики, жители Раменского сообщали о звуках взрывов. Предварительно, над городом был уничтожен беспилотник, однако официальной информации не поступало.

Как уверяют местные власти, «17 украинских БпЛА, летевших на Москву, сбито за последний час в Подмосковье. Последние пять – в городских округах Раменское и Домодедово».

Судя по обнародованным в местных пабликах видео, известное своей «меткостью» российское «ПэВэО» успешно «отработало» по паре жилых домов.

Что взрывалось в Брянске?

Кроме того, сегодня ночью беспилотники залетали «на огонек» и в Брянск, где, вероятно, атаковали местную воинскую часть. Предварительно, под удар попал 1060 центр материально-технического обеспечения вс рф.

Местные паблики показали крупный пожар и подлет беспилотников к цели.

Сегодня утром Генштаб ВСУ подтвердил удар по воинской части в Брянске, на территории которой удалось поразить склады с боеприпасами.

«На территории части зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания и признаков вторичной детонации», – говорится в сообщении.

О ситуации на фронте и потерях врага на утро 10 ноября 2024

Как сообщает ресурс DeepState, армия рф продвинулась около шести населенных пунктов на востоке Украины, в частности, в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявления.

По уточненной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 9 ноября 2024 года, произошло 158 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив две ракеты, а также нанес 78 авиационных ударов, в том числе сбросил 134 управляемых авиабомбы. Кроме того, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 112 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1600 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеренарное, Казачья Лопань, Бочково, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово Харьковской области; Твердохлебное Луганской области; Терны, Ямполевка, Северск, Дружба, Константиновка, Покровск, Мирноград, Петровка, Григоровка, Дальнее, Раздольное, Зеленое Поле и Большая Новоселка Донецкой области; Темировка, Таврическое и Малая Токмачка Запорожской области.

Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация и ракетные войска Сил обороны, к тому же поражена станция РЭБ и один другой важный объект оккупантов.

Как информирует Генштаб ВСУ, в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 единиц.

Кроме того, украинские воины обезвредили:

11 танков;

29 бронемашин;

31 артиллерийскую систему;

44 БпЛА;

122 транспортных средства.

Слава Украине! Смерть российским оккупантам!