В Одеській області запроваджено екстрені відключення світла: графіки не діють

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

У зв’язку із загрозою ударів по енергетичній інфраструктурі НЕК Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Відключення відбуватимуться там де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації», – повідомили в ДТЕК.

Останнім часом ворог значно посилив атаки по Одеський регіону. Вночі 9 листопада росіяни здійснили масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, а також приватні будинки. Загинула одна жінка та ще 13 людей, у тому числі діти 4 та 16 років отримали поранення.

А внаслідок ворожого обстрілу ударними безпілотниками в ніч на 10 листопада в Одесі отримали поранення дві людини – обидві були госпіталізовані в стані середнього ступеня важкості.