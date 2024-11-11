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В Одеській області запроваджено екстрені відключення світла: графіки не діють

В Одеській області запроваджено екстрені відключення світла: графіки не діють

Сьогодні, 11 листопада 2024 року, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються превентивні екстрені відключення світла. Це пов’язано із загрозою ворожих ударів по енергетиці.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

У зв’язку із загрозою ударів по енергетичній інфраструктурі НЕК Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Відключення відбуватимуться там де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації», – повідомили в ДТЕК.

Останнім часом ворог значно посилив атаки по Одеський регіону. Вночі 9 листопада росіяни здійснили масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, а також приватні будинки. Загинула одна жінка та ще 13 людей, у тому числі діти 4 та 16 років отримали поранення.

А внаслідок ворожого обстрілу ударними безпілотниками в ніч на 10 листопада в Одесі отримали поранення дві людини – обидві були госпіталізовані в стані середнього ступеня важкості.

 

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