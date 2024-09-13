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В Одеській області встановлюють вишки для блокування ТВ-сигналу

В Одеській області встановлюють вишки для блокування ТВ-сигналу

На кордоні Одеської області з Придністров’ям встановлюють телекомунікаційні вишки, які блокуватимуть російський телесигнал.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв’ю виданню Укрінформ.

В Одеській області вздовж кордону з Придністровськими регіоном Молдови встановлюють 13 веж для блокування російського телесигналу.

«Держспецзв’язок над цим працює, вони завершують установку 13 веж уздовж кордону з Придністров’ям і будуть їх тестувати», – сказав начальник ОВА.

Кіпер зазначив, що є випадки, коли на території Одеської області російський сигнал вмикається з Криму та Румунії.

Нагадаємо, робота з відключення російських супутникових телеканалів на Одещині почалася ще на початку повномасштабного вторгнення рф. За ці роки пропагандистам не раз вдавалося зламувати українське супутникове телебачення в нашому регіоні.

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