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В Украине запретили популярные сервисы для просмотра фильмов онлайн: список и причины

В Украине запретили популярные сервисы для просмотра фильмов онлайн: список и причины

В Украине планируют заблокировать 16 пиратских сайтов для просмотра онлайн фильмов и сериалов из-за связи с россией.

Об этом сообщили в Нацсовете Украины по телевидению и радиовещанию.

В сообщении говорится, что медиа-регулятор внес 16 медиа-сервисов в список сервисов государства-агрессора.

На заседании Нацсовета расширили перечень медиа-сервисов и провайдеров, поскольку заявленные сервисы не отвечают требованиям Закона Украины «О медиа» и потому не могут транслироваться в Украине.

В список вошли следующие медиа-сервисы:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Баскино
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Kinokrad
  • Kinotochka
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
  • Смотрешка (Smotreshka)
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain)
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno)

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В ходе мониторинга члены Нацсовета установили, что контент на этих медиа-ресурсах полностью или преимущественно направлен на территорию и аудиторию россии. В частности, выявлены следующие нарушения:

  • для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из рф;
  • язык интерфейса по умолчанию — русский;
  • правила пользования и политика аудиовизуальных медиасервисов по заказу базируются на национальном законодательстве России;
  • трансляционная реклама направлена ​​на аудиторию россии;
  • предлагается доступ к пересмотру иностранных линейных медиа, распространение которых на территории Украины ограничивается в соответствии с требованиями статьи 121 Закона «О медиа»;
  • предоставляется доступ на территории Украины к программам, одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности и т.д.

Также в Нацсовете сообщили, что на сегодняшний день, в перечень сервисов государства-агрессора внесено всего 22 медиа-сервиса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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