В Украине запретили популярные сервисы для просмотра фильмов онлайн: список и причины

В Украине планируют заблокировать 16 пиратских сайтов для просмотра онлайн фильмов и сериалов из-за связи с россией.
Об этом сообщили в Нацсовете Украины по телевидению и радиовещанию.
В сообщении говорится, что медиа-регулятор внес 16 медиа-сервисов в список сервисов государства-агрессора.
На заседании Нацсовета расширили перечень медиа-сервисов и провайдеров, поскольку заявленные сервисы не отвечают требованиям Закона Украины «О медиа» и потому не могут транслироваться в Украине.
В список вошли следующие медиа-сервисы:
- 24ТВ (24TV)
- Амедиатека (Amediateka)
- Баскино
- Filmix
- HD REZKA
- KINOGO
- Kinokrad
- Kinotochka
- KinoZapas
- Kion
- Viju
- ГидОнлайн
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
- Смотрешка (Smotreshka)
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain)
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno)
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В ходе мониторинга члены Нацсовета установили, что контент на этих медиа-ресурсах полностью или преимущественно направлен на территорию и аудиторию россии. В частности, выявлены следующие нарушения:
- для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из рф;
- язык интерфейса по умолчанию — русский;
- правила пользования и политика аудиовизуальных медиасервисов по заказу базируются на национальном законодательстве России;
- трансляционная реклама направлена на аудиторию россии;
- предлагается доступ к пересмотру иностранных линейных медиа, распространение которых на территории Украины ограничивается в соответствии с требованиями статьи 121 Закона «О медиа»;
- предоставляется доступ на территории Украины к программам, одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности и т.д.
Также в Нацсовете сообщили, что на сегодняшний день, в перечень сервисов государства-агрессора внесено всего 22 медиа-сервиса.