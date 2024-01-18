В Одесской области рыбаки наловили рыбы «для себя» на 700 тысяч гривен

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранители разоблачили одного злоумышленника на озере Путрино Одесского района. Там житель Яськовской громады на лодке с помощью ятеря выловил 230 рыб разных видов: караси, сазаны, щуки, толстолобы и плоскирки.

Как установила экспертиза, рыбак нанес ущерб государству на сумму более 550 тысяч гривен.

Также браконьеры промышляли в Измаильском районе на озере Ялпуг. Жители Сафьяновской громады сетками наловили 65 рыб — щуки, карпы, окуни, тарани, караси, лещи и толстолобы.

По предварительным выводам полиции, ущерб государству составляет около 160 тысяч гривен.

Рыбаки, разоблаченные полицейскими, признались, что знали о запрете ловить рыбу. Впрочем, их это не остановило и они решили порыбачить «для себя».

Запрещенные орудия ловли, а также рыбу у правонарушителей изъяли. Рыбу отправили на хранение в частное предприятие.

Что касается рыбалки на озере Путрино, то против мужчины уже выдвинуто обвинение за незаконный лов рыбы и дело направлено в суд. За совершенное правонарушение ему грозит наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен или ограничением свободы на срок до трех лет.

Что касается рыбаков, незаконно ловивших рыбу на озере Ялпуг, то дальнейшую судьбу их противоправных действий определит экспертиза, которая установит точную сумму нанесенного ущерба государству.