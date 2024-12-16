Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области сняли с продажи опасную игрушку

В Одесской области сняли с продажи опасную игрушку

В Одесской области выявлена опасная детская игрушка, которая представляет риск для здоровья и жизни детей. По результатам проверки, продукция запрещена к реализации на территории Украины. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.

Во время проверки импортера детских игрушек, который осуществляет хозяйственную деятельность на территории Одесской области, отделом рыночного и метрологического надзора был обнаружен опасный товар. Проверку проводили на основании информации, предоставленной Главным управлением Госпродпотребслужбы в Волынской области.

По результатам лабораторных исследований установлено, что игрушка в форме пупса не соответствует требованиям безопасности. Конструкция игрушки и ее упаковки представляют риск удушения, что является высоким уровнем угрозы для потребителей, в частности детей.

пупс

На основании выявленных нарушений Главным управлением было принято решение запретить введение в оборот этой партии игрушек на рынке Украины. Ведомство также призывает потребителей сообщать о наличии таких товаров в торговых сетях Одессы и области.

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