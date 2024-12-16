В Одеській області зняли з продажу небезпечну іграшку

Під час перевірки імпортера дитячих іграшок, який здійснює господарську діяльність на території Одеської області, відділом ринкового та метрологічного нагляду було виявлено небезпечний товар. Перевірку проводили на підставі інформації, наданої Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області.

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що іграшка у формі пупса не відповідає вимогам безпеки. Конструкція іграшки та її пакування становлять ризик удушення, що є високим рівнем загрози для споживачів, зокрема дітей.

На підставі виявлених порушень Головним управлінням було прийнято рішення заборонити введення в обіг цієї партії іграшок на ринку України. Відомство також закликає споживачів повідомляти про наявність таких товарів у торгівельних мережах Одеси та області.

Читайте також: