В Одесской области шестеро школьников попали в больницу с отравлением

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел 29 февраля в одном из лицеев Тарутинской громады.

О происшествии правоохранителям сообщили медики районной больницы, в которые попали шестеро лицеистов.

Установлено, что на большой перемене в коридоре лицея между двумя ученицами восьмого и девятого класса возник конфликт, в ходе которого младшая девочка распылила в сторону старшей перцовый баллончик.

В результате распыления газа пострадала старшая девочка и еще пятеро учеников шестого, седьмого и девятого классов, которые находились в коридоре. Первую помощь детям оказала медицинская сестра лицея, после чего вызванная «скорая» доставила их в районную больницу.

Сейчас состояние детей удовлетворительное.

Мать 14-летней ученицы, которая распылила газ, пояснила, что приобрела дочери баллончик для самообороны.

Действия ребенка квалифицированы как мелкое хулиганство, но поскольку она не достигла возраста, с которого наступает административная ответственность за совершенное правонарушение, ювенальные полицейские будут решать вопрос о составлении в отношении ее матери протокола по ч. 3 ст. 184 КУоАП.

Родителям девочки грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

Еще по теме: В одесском клубе отравились алкоголем трое подростков