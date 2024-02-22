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Массовое отравление угарным газом в Одесской области: среди пострадавших двое детей

Массовое отравление угарным газом в Одесской области: среди пострадавших двое детей

В Белгород-Днестровском районе Одесской области из-за недостатков конструкции приборов отопления в собственных домах угарным газом отравились четверо взрослых и двое детей.

Как сообщили в ГСЧС, вчера, 21 февраля, в Службу спасения поступили сообщения (с разницей в полтора часа) от дежурного медика о том, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошли случаи отравления угарным газом.

В селе Салганы в собственном пострадали двое взрослых, их госпитализировали с диагнозом — ингаляционное отравление угарным газом. Вероятной причиной стали недостатки конструкции бытового твердотопливного котла.

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А в селе Полевое двое взрослых и двое детей 18-ти и 2-х лет также получили отравление угарным газом. Их успели спасти медики.

Причиной отравления стали недостатки конструкции печного отопления, сообщили спасатели.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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