Массовое отравление угарным газом в Одесской области: среди пострадавших двое детей

В Белгород-Днестровском районе Одесской области из-за недостатков конструкции приборов отопления в собственных домах угарным газом отравились четверо взрослых и двое детей.
Как сообщили в ГСЧС, вчера, 21 февраля, в Службу спасения поступили сообщения (с разницей в полтора часа) от дежурного медика о том, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошли случаи отравления угарным газом.
В селе Салганы в собственном пострадали двое взрослых, их госпитализировали с диагнозом — ингаляционное отравление угарным газом. Вероятной причиной стали недостатки конструкции бытового твердотопливного котла.
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А в селе Полевое двое взрослых и двое детей 18-ти и 2-х лет также получили отравление угарным газом. Их успели спасти медики.
Причиной отравления стали недостатки конструкции печного отопления, сообщили спасатели.