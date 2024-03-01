В Одеській області шестеро школярів потрапили до лікарні з отруєнням

В Одеській області через сварку школярок шестеро учнів ліцею опинилися в лікарні. У них діагностували отруєння газом.
Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався 29 лютого в одному з ліцеїв Тарутинської громади.
Про подію правоохоронцям повідомили медики районної лікарні, до яких потрапили шестеро ліцеїстів.
Встановлено, що на великій перерві в коридорі ліцею між двома ученицями восьмого та дев’ятого класів виник конфлікт, під час якого молодша дівчинка розпилила в бік старшої перцевий балончик.
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Унаслідок розпилення газу постраждала старша дівчинка та ще п’ятеро учнів шостого, сьомого та дев’ятого класів, які перебували в коридорі. Першу допомогу дітям надала медична сестра ліцею, після чого викликана “швидка” доправила їх до районної лікарні.
Наразі стан дітей задовільний.
Мати 14-річної учениці, яка розпилила газ, пояснила, що придбала доньці балончик для самооборони.
Дії дитини кваліфіковано як дрібне хуліганство, але оскільки вона не досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність за вчинене правопорушення, ювенальні поліцейські вирішуватимуть питання про складення щодо її матері протоколу за ч. 3 ст. 184 КУпАП.
Батькам дівчинки загрожує штраф від 850 до 1700 грн.
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