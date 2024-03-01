В Одеській області шестеро школярів потрапили до лікарні з отруєнням

Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався 29 лютого в одному з ліцеїв Тарутинської громади.

Про подію правоохоронцям повідомили медики районної лікарні, до яких потрапили шестеро ліцеїстів.

Встановлено, що на великій перерві в коридорі ліцею між двома ученицями восьмого та дев’ятого класів виник конфлікт, під час якого молодша дівчинка розпилила в бік старшої перцевий балончик.

Унаслідок розпилення газу постраждала старша дівчинка та ще п’ятеро учнів шостого, сьомого та дев’ятого класів, які перебували в коридорі. Першу допомогу дітям надала медична сестра ліцею, після чого викликана “швидка” доправила їх до районної лікарні.

Наразі стан дітей задовільний.

Мати 14-річної учениці, яка розпилила газ, пояснила, що придбала доньці балончик для самооборони.

Дії дитини кваліфіковано як дрібне хуліганство, але оскільки вона не досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність за вчинене правопорушення, ювенальні поліцейські вирішуватимуть питання про складення щодо її матері протоколу за ч. 3 ст. 184 КУпАП.

Батькам дівчинки загрожує штраф від 850 до 1700 грн.

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