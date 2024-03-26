В Одесской области семьям погибших нацгвардейцев вручили награды «За мужество»

Об этом сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении НГУ.

Герои защищали украинскую землю с оружием в руках и погибли как настоящие воины — лицом к врагу.

«Каждый из шести героев, которые сегодня награждены орденами «За мужество» III степени (посмертно), проявил несокрушимый характер, железную волю к победе и большое мужество во время боев за независимость Украины. Их имена навечно записаны в списки воинских частей Национальной гвардии. Каждый вместе с нами продолжает служить Украине», — отметил начальник Южного Одесского территориального управления генерал-майор Олег Подлубный.

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Вот имена героев, которые в борьбе за целостность и неприкосновенность нашего государства с превосходящими по численности оккупантами, отдали самое ценное — собственные жизни:

Козак Александр Валентинович

Обрезанов Константин Александрович

Волошин Ярослав Игоревич

Гассиев Давид Михайлович

Грибанов Виктор Евгеньевич

Зайко Юрий Валерьевич.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что хирург из Одессы Александр Пилипенко, спасавший жизнь раненых воинов на фронте, посмертно награжден орденом Даниила Галицкого.

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