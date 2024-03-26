В Одесской области семьям погибших нацгвардейцев вручили награды «За мужество»

Семьям шести военнослужащих подразделения Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, погибших на войне, были вручены ордена «За мужество» III степени.
Об этом сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении НГУ.
Герои защищали украинскую землю с оружием в руках и погибли как настоящие воины — лицом к врагу.
«Каждый из шести героев, которые сегодня награждены орденами «За мужество» III степени (посмертно), проявил несокрушимый характер, железную волю к победе и большое мужество во время боев за независимость Украины. Их имена навечно записаны в списки воинских частей Национальной гвардии. Каждый вместе с нами продолжает служить Украине», — отметил начальник Южного Одесского территориального управления генерал-майор Олег Подлубный.
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Вот имена героев, которые в борьбе за целостность и неприкосновенность нашего государства с превосходящими по численности оккупантами, отдали самое ценное — собственные жизни:
- Козак Александр Валентинович
- Обрезанов Константин Александрович
- Волошин Ярослав Игоревич
- Гассиев Давид Михайлович
- Грибанов Виктор Евгеньевич
- Зайко Юрий Валерьевич.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что хирург из Одессы Александр Пилипенко, спасавший жизнь раненых воинов на фронте, посмертно награжден орденом Даниила Галицкого.
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