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В Одесской области семьям погибших нацгвардейцев вручили награды «За мужество»

В Одесской области семьям погибших нацгвардейцев вручили награды «За мужество»

Семьям шести военнослужащих подразделения Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, погибших на войне, были вручены ордена «За мужество» III степени.

Об этом сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении НГУ.

Герои защищали украинскую землю с оружием в руках и погибли как настоящие воины — лицом к врагу.

«Каждый из шести героев, которые сегодня награждены орденами «За мужество» III степени (посмертно), проявил несокрушимый характер, железную волю к победе и большое мужество во время боев за независимость Украины. Их имена навечно записаны в списки воинских частей Национальной гвардии. Каждый вместе с нами продолжает служить Украине», — отметил начальник Южного Одесского территориального управления генерал-майор Олег Подлубный.

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Вот имена героев, которые в борьбе за целостность и неприкосновенность нашего государства с превосходящими по численности оккупантами, отдали самое ценное — собственные жизни:

  • Козак Александр Валентинович
  • Обрезанов Константин Александрович
  • Волошин Ярослав Игоревич
  • Гассиев Давид Михайлович
  • Грибанов Виктор Евгеньевич
  • Зайко Юрий Валерьевич.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что хирург из Одессы Александр Пилипенко, спасавший жизнь раненых воинов на фронте, посмертно награжден орденом Даниила Галицкого.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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