Родителям погибшего при обороне Мариуполя Героя вручили орден

В 2020 году, когда ему исполнилось восемнадцать, Иван пошел на контрактную службу в Национальную гвардию.

В конце 2021-го военный попал на Донбасс, а 24 февраля 2022 года, в первый день широкомасштабной войны, его подразделение направили в Мариуполь на оборону города.

Последний раз Иван позвонил родителям 13 марта 2022 года. С того дня известия от парня не было. Почти полтора года он считался пропавшим без вести.

24 июля 2023 года семье сообщили, что Иван погиб во время выполнения боевого задания в Мариуполе 20 марта 2022 года.

Похоронили героя в родном поселке Березино Тарутинской громады.

Награду передали родителям Ивана Анне Дмитриевне и Петру Николаевичу, которых поблагодарили за воспитание настоящего патриота Украины и выразили искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты.

Светлую память отважного сына Украины почтили минутой молчания.