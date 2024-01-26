Новости Одессы и Одесской области

Родителям погибшего при обороне Мариуполя Героя вручили орден

Родителям погибшего при обороне Мариуполя Героя вручили орден

В поселке Тарутино родителям погибшего во время обороны Мариуполя военного Ивана Петрова вручили орден «За мужество» III степени, которым их сын был награжден посмертно.

В 2020 году, когда ему исполнилось восемнадцать, Иван пошел на контрактную службу в Национальную гвардию.

В конце 2021-го военный попал на Донбасс, а 24 февраля 2022 года, в первый день широкомасштабной войны, его подразделение направили в Мариуполь на оборону города.

Последний раз Иван позвонил родителям 13 марта 2022 года. С того дня известия от парня не было. Почти полтора года он считался пропавшим без вести.

24 июля 2023 года семье сообщили, что Иван погиб во время выполнения боевого задания в Мариуполе 20 марта 2022 года.

Похоронили героя в родном поселке Березино Тарутинской громады.

Награду передали родителям Ивана Анне Дмитриевне и Петру Николаевичу, которых поблагодарили за воспитание настоящего патриота Украины и выразили искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты.

Светлую память отважного сына Украины почтили минутой молчания.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить