На Одещині родинам загиблих нацгвардійців вручили нагороди “За мужність”

Про це повідомили в Південному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ.

Герої захищали українську землю зі зброєю в руках і загинули як справжні воїни – обличчям до ворога.

“Кожен із шести героїв, які сьогодні нагороджені орденами “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно), проявив незламний характер, залізну волю до перемоги та велику мужність під час боїв за незалежність України. Їхні імена навічно записані до списків військових частин Національної гвардії. Кожен разом із нами продовжує служити Україні”, – зазначив начальник Південного Одеського територіального управління генерал-майор Олег Підлубний.

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Ось імена героїв, які в боротьбі за цілісність і недоторканність нашої держави з переважаючими за чисельністю окупантами, віддали найцінніше – власні життя:

Козак Олександр Валентинович

Обрєзанов Костянтин Олександрович

Волошин Ярослав Ігорович

Гассієв Давид Михайлович

Грибанов Віктор Євгенійович

Зайко Юрій Валерійович.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що хірурга з Одеси Олександра Пилипенка, який рятував життя поранених воїнів на фронті, посмертно нагороджено орденом Данила Галицького.

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