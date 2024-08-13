В Одесской области растет заболеваемость COVID-19: схема вакцинации изменена

Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю в Одесской области выросла втрое по сравнению с предыдущей, также увеличилось количество госпитализаций.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Рост заболеваемости отмечается как среди детей — в 3,5 раза, так и среди взрослых — в 3 раза.
Почти 90% среди заболевших — это взрослое население, причем больше всего случаев зарегистрировано в возрастной группе 30-64 года.
Количество госпитализаций больных COVID-19 также возросло в 3,5 раза.
Согласно лабораторным исследованиям, в Одесской области выявлена циркуляция пяти различных подтипов штамма «Omicron».
Новый субвариант коронавируса «Omicron» «FLiRT» пока в области не регистрировался.
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Вакцинация от COVID-19 по-новому
Министерства здравоохранения Украины утверждило обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса.
Теперь для большинства людей достаточно сделать одну прививку против СОVID-19.
Для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19, предусмотрено введение большего количества доз — то есть ревакцинация через 6-12 месяцев.
Также для врачей и пациентов меняется определение этапов вакцинации:
- Одна прививка (или две прививки для отдельных групп) — это первичная вакцинация.
- Все последующие прививки — ревакцинация против COVID-19.
Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев не всем, а людям из групп риска:
- взрослым и детям, которые имеют ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания;
- беременным;
- людям, старше 60 лет;
- представителям профессиональной группы риска (врачи, учителя, военные и др.).
Потребность в ревакцинации определяет врач.
Люди, которые в предыдущие годы прошли базовый курс прививки (*две или три прививки, в зависимости от вакцины) и сделали 4 или 5 по счету бустерные прививки в прошлом году, — могут и в дальнейшем бесплатно ревакцинироваться, — сообщают в Минздраве.
Вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача. Медики используют омикрон-специфические вакцины производителя «Pfizer».