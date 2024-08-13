Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області зростає захворюваність на COVID-19: схему вакцинації змінено

В Одеській області зростає захворюваність на COVID-19: схему вакцинації змінено

Захворюваність на COVID-19 за останній тиждень в Одеській області зросла втричі порівняно з попереднім, також збільшилася кількість госпіталізацій.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зростання захворюваності відзначається як серед дітей – у 3,5 раза, так і серед дорослих – у 3 рази.

Майже 90% серед захворілих – це доросле населення, причому найбільше випадків зареєстровано у віковій групі 30-64 роки.

Кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 також зросла в 3,5 раза.

Згідно з лабораторними дослідженнями, в Одеській області виявлено циркуляцію п’яти різних підтипів штаму “Omicron”.

Новий субваріант коронавірусу “Omicron” “FLiRT” поки що в області не реєструвався.

Читайте також: Ще більш заразний: в Україні зафіксували новий штам коронавірусу

Вакцинація від COVID-19 по-новому

Міністерства охорони здоров’я України затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.

Тепер для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19.

Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз – тобто ревакцинація через 6-12 місяців.

Також для лікарів і пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації:

  • Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) – це первинна вакцинація.
  • Усі наступні щеплення – ревакцинація проти COVID-19.

Ревакцинацію рекомендується робити через 6-12 місяців не всім, а людям із груп ризику:

  • дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет або важкі хронічні захворювання;
    вагітним;
  • людям, старшим за 60 років;
  • представникам професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу в ревакцинації визначає лікар.

Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (*два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, – можуть і надалі безоплатно ревакцинуватися, – повідомляють у МОЗ.

Вакцинуватися можна в пунктах щеплення або в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують омікрон-специфічні вакцини виробника “Pfizer”.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk