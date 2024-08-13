В Одеській області зростає захворюваність на COVID-19: схему вакцинації змінено

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зростання захворюваності відзначається як серед дітей – у 3,5 раза, так і серед дорослих – у 3 рази.

Майже 90% серед захворілих – це доросле населення, причому найбільше випадків зареєстровано у віковій групі 30-64 роки.

Кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 також зросла в 3,5 раза.

Згідно з лабораторними дослідженнями, в Одеській області виявлено циркуляцію п’яти різних підтипів штаму “Omicron”.

Новий субваріант коронавірусу “Omicron” “FLiRT” поки що в області не реєструвався.

Вакцинація від COVID-19 по-новому

Міністерства охорони здоров’я України затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.

Тепер для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19.

Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз – тобто ревакцинація через 6-12 місяців.

Також для лікарів і пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації:

Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) – це первинна вакцинація.

Усі наступні щеплення – ревакцинація проти COVID-19.

Ревакцинацію рекомендується робити через 6-12 місяців не всім, а людям із груп ризику:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

вагітним; людям, старшим за 60 років;

представникам професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу в ревакцинації визначає лікар.

Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (*два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, – можуть і надалі безоплатно ревакцинуватися, – повідомляють у МОЗ.

Вакцинуватися можна в пунктах щеплення або в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують омікрон-специфічні вакцини виробника “Pfizer”.