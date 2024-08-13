В Одеській області зростає захворюваність на COVID-19: схему вакцинації змінено

Захворюваність на COVID-19 за останній тиждень в Одеській області зросла втричі порівняно з попереднім, також збільшилася кількість госпіталізацій.
Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Зростання захворюваності відзначається як серед дітей – у 3,5 раза, так і серед дорослих – у 3 рази.
Майже 90% серед захворілих – це доросле населення, причому найбільше випадків зареєстровано у віковій групі 30-64 роки.
Кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 також зросла в 3,5 раза.
Згідно з лабораторними дослідженнями, в Одеській області виявлено циркуляцію п’яти різних підтипів штаму “Omicron”.
Новий субваріант коронавірусу “Omicron” “FLiRT” поки що в області не реєструвався.
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Вакцинація від COVID-19 по-новому
Міністерства охорони здоров’я України затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.
Тепер для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19.
Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз – тобто ревакцинація через 6-12 місяців.
Також для лікарів і пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації:
- Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) – це первинна вакцинація.
- Усі наступні щеплення – ревакцинація проти COVID-19.
Ревакцинацію рекомендується робити через 6-12 місяців не всім, а людям із груп ризику:
- дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет або важкі хронічні захворювання;
вагітним;
- людям, старшим за 60 років;
- представникам професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові та ін.).
Потребу в ревакцинації визначає лікар.
Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (*два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, – можуть і надалі безоплатно ревакцинуватися, – повідомляють у МОЗ.
Вакцинуватися можна в пунктах щеплення або в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують омікрон-специфічні вакцини виробника “Pfizer”.