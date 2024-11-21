Новости Одессы и Одесской области

Защитник из Одесской области погиб на Запорожском направлении

Защитник из Одесской области погиб на Запорожском направлении

Арцизскую громаду Одесской области вновь всколыхнуло трагическое известие: на фронте погиб уроженец села Главани Денис Проданов. Ему навсегда останется 44 года.

Об этом сообщил у себя в Facebook городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

По его информации, Проданов Денис Сергеевич, 2 июля 1980 года рождения, погиб 16 ноября 2024 года, выполняя боевое задание и защищая Украину на Запорожском направлении. У погибшего воина остались жена, двое детей и родители.

Ранее в Одессе простились с полицейскими, погибшими 18 ноября во время ракетной атаки врага по центру города.

«Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Разделяем вашу боль и глубоко скучаем вместе с вами по потере Героя», – написал Сергей Парпуланский.

Когда состоится прощание с Героем, городской голова не уточнил, отметив лишь, что похоронят Защитника в селе Железнодорожное.

Как сообщала «Одесская жизнь», 10 ноября на войне погиб младший сержант Сергей Франченко из Арциза.

А в Балтской громаде 20 ноября простились со своим погибшим земляком – украинским воином Александром Моисеевым.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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