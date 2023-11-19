На Юге Украины начали рекордную высадку леса

Как рассказал глава госпредприятия «Леса Украины» Юрий Болоховец, этой осенью в Одесской и Николаевской областях планируется создать более 5,5 тыс. га лесных насаждений.

«Цифра невероятная. Ежегодно в регионах высаживали не более 200-300 гектаров нового леса. ГП «Леса Украины» увеличили площадь высадки в двадцать раз!»,

– поделился в Facebook Болоховец.

Он также пояснил, что площадь двух областей, покрытая лесом, составляет не более 140 тыс. га, и уровень лесистости надо увеличивать в разы. Однако до введенной ГП «Леса Украины» реформы в этом направлении ничего не делалось из-за отсутствия должного финансирования.

«Причина, как обычно, в деньгах. Местные леса большей частью рекреационного назначения, рубки почти исключительно санитарные (дрова), лесные хозяйства хронически дотационны.

Люди в лесхозах работали на полставки или даже на 0,25. Для высадки не было ни солярки, ни культиваторов, ни трактористов, то есть ничего.

И сегодня дохода от реализации древесины (преимущественно дров) южным хозяйствам не хватило бы даже на зарплату. Но проведенная реформа работает с прибылью, инвестируя в развитие Юга, не дожидаясь помощи от государства.

Местные лесоводы наконец-то получили зарплаты, технику, топливо, посадочный материал. Началась работа с громадами – только за последние два месяца под высадку было передано 1,7 тыс. га»,

– пишет глава ГП «Леса Украины».

По его словам, сейчас лесхозы обеспечены деньгами и техникой, а вот с людьми дела обстоят сложнее, ведь подготовкой соответствующих кадров в регионах годами никто не занимался. И в Южном лесном офисе сейчас более 400 свободных вакансий, в том числе таких, как мастер леса, лесничий, помощник и многих других.

«Это очень непросто после стольких лет упадка очнуться и начать работать. Например, Измаильский лесхоз последний раз высаживал лес в 2018 году. Высадил 3 га. В этом году должен высадить 865 га!!!

Но я верю в нашу команду, лесоводы справятся»,

– добавил Болоховец.

Он также поделился, какими будут новые леса Юга Украины. Предполагается, что это будут в основном смешанные леса, так как они более выносливы и устойчивы к изменениям климата. Например, идет высадка черешчатого дуба вместе с кленом, сосной, ясенем, кустарниковыми породами.

В регион впервые передадут около 800 тыс. качественных сеянцев с закрытой корневой системой.

И поскольку за высаженными в этом году лесами придется тщательно ухаживать, программа развития Юга планируется как долгосрочная.

Как сообщалось, еще до войны, осенью 2021 года, сообщалось об амбициозных планах властей высадить в Одесском регионе за три года почти 44 миллиона деревьев.