Одесскую область собираются засадить лесами

Почти 44 миллиона деревьев должны высадить в Одесском регионе за три года – планы властей очень амбициозные.

О масштабных планах облесения Одесской области стало известно из распоряжения главы Одесской облгосадминистрации Сергей Гринивецкого.

В приложении к документу сказано, то 43 млн 704 тысячи деревьев должны высадить в Одесской области в рамках принятой президентом Зеленским экологической инициативы «Масштабное облесение Украины» он подписал 23 ноября, передает корреспондент «Думской».

Площади под лесами должны занять 9904 гектаров.

Если рассматривать по районам области, то:

В Раздельнянском районе высадят 15 млн 45 тысяч деревьев;

В Березовском — 11 млн 895 тысяч деревьев;

В Подольском — 10 млн 93 тысячи;

В Болградском — 4 млн 170 тыс;

В Одесском районе — 1 млн 229 тысяч деревьев (22 тысячи в самой Одессе);

В Белгород-Днестровском районе — 1 млн 202 тысячи;

В Измаильском районе — 369 тысяч.

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Напомним, инициативу облесения Украины предложил этим летом президент Владимир Зеленский. Он заявил, что за три года в Украине высадят миллиард деревьев.

В целом площадь лесов в стране за десять лет должна увеличиться на миллион гектаров.

Напомним, недавно в Одесской области прошла общеобластная толока, посвященная масштабной высадке деревьев в Украине.

А в Одессе проходит акция по высадке 1000 белых акаций, деревьев, являющихся символом Одессы. Также на «образцовой» Черняховского высадят полтысячи японских кустарников.

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