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В окрестностях города Рени высадят 20 гектаров деревьев

В окрестностях города Рени высадят 20 гектаров деревьев

Высадить несколько участков леса в окрестностях города Рени принял решение Измаильский лесхоз. Деревья высадят вдоль дороги Дружбы, которая связывает Украину с Молдовой и Румынией. В громаду были переданы сосны с проросшими корешками и несколько мешков отборных желудей.

Лесничий Олег Бостан вспахал два пустующих участка земли в окрестностях города Рени, но одному посадить 20 гектаров не под силу, поэтому он привлек на помощь волонтеров.

— Я рада, что мы делаем такое доброе дело!– говорит волонтер Галина Карастамати, которая недавно вышла на пенсию. — С удовольствием поработала на свежем воздухе и уже мечтаю, что наши внуки и правнуки будут гулять в красивой дубовой роще.

— Мы должны отдавать должное матери-природе, это то, что делает нас людьми, — говорит волонтер Евгений Харламов. – Когда я узнал об акции, отложил дела и решил помочь посадить новый лес.

Волонтер Галина Давиденко убеждена: чем больше людей примут участие в посадке леса, тем больше шансов его сохранить: тот, кто поработал, уже не пройдет мимо, если увидит, например, как в молодой лес загнали отару овец.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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