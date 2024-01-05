В окрестностях города Рени высадят 20 гектаров деревьев

Лесничий Олег Бостан вспахал два пустующих участка земли в окрестностях города Рени, но одному посадить 20 гектаров не под силу, поэтому он привлек на помощь волонтеров.

— Я рада, что мы делаем такое доброе дело!– говорит волонтер Галина Карастамати, которая недавно вышла на пенсию. — С удовольствием поработала на свежем воздухе и уже мечтаю, что наши внуки и правнуки будут гулять в красивой дубовой роще.

— Мы должны отдавать должное матери-природе, это то, что делает нас людьми, — говорит волонтер Евгений Харламов. – Когда я узнал об акции, отложил дела и решил помочь посадить новый лес.

Волонтер Галина Давиденко убеждена: чем больше людей примут участие в посадке леса, тем больше шансов его сохранить: тот, кто поработал, уже не пройдет мимо, если увидит, например, как в молодой лес загнали отару овец.