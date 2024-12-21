В Одесской области появилась поликлиника на колесах

В Болградском районе Одесской области в результате успешной реализации грантового проекта появилась собственная мобильная медицинская клиника.
Об этом сообщил накануне городской голова Арциза Сергей Парпуланский.
«Получили от наших международных партнеров новую машину – мобильную клинику. Это очень важно для наших отдаленных сел, которые могут получать медицинские услуги ближе к дому и проходить различные обследования. Будем организовывать выезды наших врачей в села», – отметил Парпуланский.
В автомобиле установлено медицинское оборудование, что позволит как проводить диагностику и УЗИ, так и делать всевозможные анализы.
«Мобильная медицина – это новый уровень заботы о здоровье наших жителей!» – отмечает голова Арциза.
Ранее подобную клинику на колесах получила Раздельнянская громада Одесской области.
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Фото: скриншот с видео с Facebook-страницы Сергея Парпуланского