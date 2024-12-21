Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области появилась поликлиника на колесах

В Одесской области появилась поликлиника на колесах

В Болградском районе Одесской области в результате успешной реализации грантового проекта появилась собственная мобильная медицинская клиника.

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Об этом сообщил накануне городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

«Получили от наших международных партнеров новую машину – мобильную клинику. Это очень важно для наших отдаленных сел, которые могут получать медицинские услуги ближе к дому и проходить различные обследования. Будем организовывать выезды наших врачей в села», – отметил Парпуланский.

В автомобиле установлено медицинское оборудование, что позволит как проводить диагностику и УЗИ, так и делать всевозможные анализы.

«Мобильная медицина – это новый уровень заботы о здоровье наших жителей!» – отмечает голова Арциза.

Ранее подобную клинику на колесах получила Раздельнянская громада Одесской области.

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Фото: скриншот с видео с Facebook-страницы Сергея Парпуланского

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Редакция ПРОФИЛЬ
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