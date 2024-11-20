Как больнице с Донбасса пришлось стать вынужденной переселенкой

Сначала разбомбили фашисты, а теперь – рашисты

История медучреждения началась в 30-х годах прошлого века. Во Вторую мировую фашисты полностью уничтожили корпуса, и только в 1948 году здания были восстановлены.

20 ноября 2023 года в результате российских ракетных ударов разрушено четырехэтажное здание поликлиники и двухэтажное помещение инфекционного отделения, а в ночь на 14 февраля 2024 года – стационар на 190 коек, котельная, патологоанатомическое отделение, пищеблок и хозяйственные постройки. Пациентов эвакуировали в больницы Покровска и Мирнограда.

На месте трагедии погибли много гражданских, среди которых беременная женщина и ребенок. Больница так и не смогла восстановить работу.

Справка «ОЖ»:

Селидово – город в Украине, административный центр Селидовской городской общины Покровского района Донецкой области, на берегу реки Соленой.

Эвакуировали семьи врачей и 13 грузовиков с оборудованием

В мае из Селидово в Николаевку прибыла делегация медиков, чтобы ознакомиться с условиями работы на новом месте и согласовать сроки переезда.

– Учитывая, что наша больница не работала, осталась только первичка, а за медпомощью пациентам нужно было добираться в Березовку, Любашевку или Одессу, мы были очень рады переезду селидовчан в Николаевку, – рассказал глава Николаевской громады Виктор Купченко. – Поэтому в короткие сроки подготовили приют вынужденным переселенцам. Теперь врачи и медперсонал Селидовской больницы, имея договор с НСЗУ на медобслуживание населения по нескольким пакетам, продолжают работать в нашей громаде.

Эвакуация Селидовской больницы в Одесскую область значительно ускорилась благодаря исполнительной дирекции Одесского регионального отделения Ассоциации городов Украины, которая организовала перевозку медицинского оборудования, персонала больницы и членов их семей.

По словам генерального директора больницы Светланы Воронковой, им удалось доставить в Николаевку 13 двадцатитонных грузовиков с оборудованием, оснащением и медикаментами.

– Из своей разбитой больницы мы вовремя перевезли дорогостоящее медицинское оборудование и архивы. В целом удалось спасти самое ценное на сумму около 60 миллионов гривен. Правда, из-за постоянных обстрелов много добра пришлось оставить. К счастью, сохранили жизни своих сотрудников и близких. И уже сплотилась целая селидовская диаспора – 40 человек, – рассказала Светлана Воронкова. – Теперь налаживаем работу в Николаевке, где нас гостеприимно приняли и всячески помогают.

С 27 июня начали прием больных

На сегодняшний день уже приняли более тысячи пациентов из Николаевской, Стрюковской, Андреево-Ивановской общин и сел Березовского района.

Прием ведут врач-инфекционист, психиатр, невропатолог, гинекологи, врачи УЗИ, уролог. С начала октября начат прием пациентов педиатром и клиническим психологом. Вскоре откроется стационарное отделение для лечения пациентов терапевтического и паллиативного направлений. Готовится помещение для установки современного томографа. Установлен передвижной цифровой рентген-аппарат, современным оборудованием оснащено помещение клинико-диагностической лаборатории, начаты клинические и цитологические обследования.

Правда, ощущается нехватка специалистов, поэтому дирекция учреждения приглашает на работу хирурга и анестезиолога.

На днях при содействии благотворительного фонда из Франции больница получила компьютеры и оргтехнику.

Записаться на прием можно по телефону регистратуры: 099-786-82-08.

За плодотворную работу на благо общины в День Независимости лучшие врачи были отмечены грамотами. Они будут работать в нашей области, пока не закончится процесс релокации. А после победы планируют вернуться домой, чтобы восстанавливать свое учреждение.

На верхнем фото: оргтехника от французских благотворителей