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На Одещині з’явилася поліклініка на колесах

На Одещині з’явилася поліклініка на колесах

У Болградському районі Одеської області внаслідок успішної реалізації грантового проекту з’явилася власна медична мобільна клініка.

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Про це повідомив напередодні міський голова Арцизу Сергій Парпуланський.

«Отримали від наших міжнародних партнерів нову машину – мобільну клініку. Це дуже важливо для наших віддалених сіл, які можуть отримувати медичні послуги ближче до будинку та проходити різноманітні обстеження. Будемо організовувати виїзди наших лікарів у села», – зазначив Парпуланський.

В автомобілі встановлено медичне обладнання, що дозволить як проводити діагностику та УЗД, так і робити всілякі аналізи.

«Мобільна медицина – це новий рівень  турботи про здоров’я наших мешканців!» – зазначає голова Арциза.

Раніше подібну клініку на колесах отримала Роздільнянська громада Одеської області.

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Фото: скріншот з відео з Facebook-сторінки Сергія Парпуланського

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