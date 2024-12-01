В Одесской области женщина и двое детей отравились угарным газом

В городе Балта Подольского района Одесской области зарегистрирован случай отравления угарным газом – пострадали женщина и двое малолетних детей.
По информации областного управления ГСЧС, сегодня ночью, 1 декабря 2024 года, от дежурного фельдшера районной больницы поступило сообщение о том, что в состоянии средней тяжести госпитализированы женщина 1984 года рождения и две девочки, 2018 и 2014 годов рождения. Предварительно, все они отравились угарным газом.
Осмотрев дом, спасатели не выявили внешних признаков горения или пожара.
Вероятная причина отравления – неисправность отопительной печи, предположили в ГСЧС.
Как сообщалось, в декабре 2023 года в Белгород-Днестровском районе также отравилась чадным газом семья с двумя детьми.