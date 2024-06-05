В Одесской области после посещения кафе массово госпитализировали детей

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В начале этой недели к правоохранителям обратились медики и сообщили, что к ним в течение дня сч признаками пищевого отравления поступили шестеро детей в возрасте от 7-ми до 13-ти лет и 38-летняя мать с двумя детьми 10-ти и 12-ти лет.

Врачи оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Полицейские установили, что все пациенты употребляли пищу в одном и том же кафе города, после чего им стало плохо и они обратились за помощью медиков.

По факту нарушения санитарных норм в кафе правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в селе Старостино Раздельнянского района девять человек попали в больницу с алкогольным отравлением. Двое скончались в больнице, еще один мужчина был найден мертвым по месту жительства.