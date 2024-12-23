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В Одесской области трое детей погибли от отравления неизвестным веществом

В Одесской области трое детей погибли от отравления неизвестным веществом

В Одесском районе произошла трагедия: трое малолетних детей погибли из-за отравления неизвестным веществом. Полиция начала расследование и работает над установлением обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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По предварительной информации, в одной из семей района умерли две девочки в возрасте 3 и 5 лет и их 7-летний брат. Во время инцидента мать занималась делами по дому. Обнаружив детей в критическом состоянии, она сразу вызвала скорую. Врачи констатировали отравление неизвестным веществом, однако все попытки реанимации были тщетными.

На месте происшествия работают криминалисты, специалисты лаборатории и руководство специализированного отдела следственного управления ГУНП. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай» (п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ), невыполнение родительских обязанностей (ст. 166 УКУ) и незаконные действия с ядовитыми веществами (ч. 1 ст. 321 УКУ).

Следователи работают над установлением причины смерти детей и путей попадания опасного вещества в дом. Обстоятельства трагедии выясняются.

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