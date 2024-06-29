В Одесской области невнимательный мотоциклист врезался в легковушку и впал в кому

По информации областного управления полиции, столкновение легкового автомобиля Volkswagen и мотоцикла Mustang произошло на нерегулируемом к моменту аварии перекрестке. Мотоциклист, двигаясь по улице Успенской, не был внимательным и, выезжая на главную дорогу, врезался в авто, двигавшееся по улице Соборной.

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Водитель автомобиля вызвал на место происшествия скорую и полицию. Мотоциклиста отправили в больницу, где его в состоянии комы с политравмой госпитализировали в реанимационное отделение. У мужчины отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения.

Проверка водителя легковушки показала, что он был трезв.

По факту ДТП начато криминальное производство. Оба транспортныъ средства помещены на штрафплощадку, назначены судебные экспертизы.

Напомним, вечером 27 июня на станции Одесса-Главная погиб железнодорожник, который управлял локомотивом и случайно упал на пути.