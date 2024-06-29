На Одещині неуважний мотоцикліст врізався у легковик і впав у кому

За інформацією обласного управління поліції, зіткнення легкового автомобіля Volkswagen і мотоцикла Mustang сталося на перехресті, що не регулювалося на момент аварії. Мотоцикліст, рухаючись вулицею Успенською, не був уважним і, виїжджаючи на головну дорогу, врізався в авто, що рухалося вулицею Соборною.

Водій автомобіля викликав на місце події швидку та поліцію. Мотоцикліста відправили до лікарні, де його у стані коми з політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення. У чоловіка відібрали біологічні зразки для перевірки стану сп’яніння.

Перевірка водія легковика показала, що він був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчик, призначено судові експертизи.

Нагадаємо, ввечері 27 червня на станції Одеса-Головна загинув залізничник, який керував локомотивом і випадково впав на колії.