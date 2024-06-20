В Одесской области пьяный водитель Opel убил мотоциклиста

В Одесской области пьяный водитель Opel убил мотоциклиста

В Белгород-Днестровском районе пьяный водитель Opel Combо спровоцировал ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Автопроисшествие произошло около полуночи 18 июня в селе Садовое Мологской ОТГ, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 54-летний житель села Семеновка на автомобиле Opel Combо выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с мотоциклом, который ехал во встречном направлении.

31-летний водитель двухколесника от полученных травм погиб на месте.

дтп в Мологе

Водитель автомобиля был пьян — алкотестер «Драгер» показал превышение алкоголя в организме мужчины почти в 12 раз.

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дтп в Мологе

Водителя задержали и сообщили о подозрении в нарушении ПДД по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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