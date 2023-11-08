Убийство девушки-бариста в одесском кафе: стали известны мотивы преступления

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Напомним, в октябре 2020 года в кафе «Блек Милк» на Базарной, 50 зашел мужчина и несколько раз ударил девушку-бариста ножом в грудь.

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В ходе расследования полицейские установили, что пьяный мужчина вошел в помещение кафе, где потребовал у работницы выручку, мобильный телефон и потянулся к кассе. Получив отказ и сопротивление девушки, он зашел за барную стойку, взял со стола нож и дважды ударил ее в грудь. Пострадавшая продолжала сопротивляться, но злоумышленник повалил ее на пол и нанес третье смертельное ножевое ранение. От полученных ран она скончалась на месте.

В это время в кафе вошла посетительница. Увидев ее, правонарушитель схватил из кассы 20 гривен и выбежал на улицу, где и был задержан.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Это не первое преступление, которое совершил 50-летний мужчина: его уже судили за разбойное нападение, отметили в полиции.