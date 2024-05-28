В Одесской области задержали главреда «Экономической правды»: он отправляется воевать

Около суток о местонахождении Денкова не было информации. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как задержали Дмитрия Денкова

Главный редактор УП Севгиль Мусаева пояснила, что Денков ехал в Одесскую область, чтобы навестить своих родителей. Пограничники задержали его на транзитном участке.

«По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского», – говорится в сообщении УП.

Позже Дмитрий Денков вышел на связь и очень сдержанно прокомментировал инцидент.

«Со мной все в порядке, мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК и я скоро присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента. Вскоре расскажу. Это лучший для меня вариант», — написал он.



Что говорят в Одесском областном ТЦК

После оглашения инцидента появился комментарий Одесский областной ТЦК.

«Указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные, на основании чего был объявлен в розыск в установленном порядке. Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области», — говорится в сообщении ТЦК в Facebook.

Там отметили, что у Денкова не были подтверждены документально основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных.

В ТЦК рассказали, что в отношении главного редактор «Экономической правды» составили админпротокол, после чего его доставили в РТЦК и СП.

«Учитывая разногласия по ситуации, которые возникли в публичной плоскости, вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП», — добавили в военкомате.

Что говорят коллеги

На сайте «Украинской правды» появилась официальная позиция по этому инциденту. Главная редактор издания Севгиль Мусаева отметила, что Денков обсуждал возможность пойти служить и готовился к этому.

«Решили, что он мобилизуется после проведения банковского форума в конце июне, потому что это важное для нас мероприятие, его сфера ответственности и экспертиза», – объяснила она.

Мусаева утверждает, что Дмитрий обновил свои данные в Резерв+ еще в первый день после запуска приложения и назвала «ложью» утверждение ТЦК.