Одесская область: в пруду нашли тело 16-летней девочки – ее задушил односельчанин (видео)

Сегодня ночью, 10 сентября 2024 года, в окрестностях села Новоселовка Саратской громады Одесской области нашли тело ранее пропавшей 16-летней жительницы того села Елены Пелин. В убийстве девочки подозревают ее односельчанина.
По данным областного управления полиции, вечером 9 сентября в полицию поступило заявление от жительницы Саратской громады об исчезновении ее племянницы – в воскресенье, 8 сентября, после обеда Елена ушла из дома и перестала выходить на связь.
В полиции объявили девочку в розыск.
По словам односельчан, у девочки умерла мать, и ее воспитывал отец.
Спустя несколько часов правоохранители обнаружили труп девочки со следами насильственной смерти в пруду на окраине села, в котором жила Елена. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, девочку задушили.
В ходе расследования обстоятельств тяжкого преступления оперативники и следователи установили круг общения Елены, а также где и с кем она в последний раз проводила время и вышли на след предполагаемого убийцы. Полицейские выяснили, что девочка общалась с 33-летним односельчанином, который угостил ее мороженым и начал приставать, но поскольку девочка сопротивлялась, он ее задушил. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина оттащил тело к водоему и бросил в воду.
Мужчину задержали. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В ходе дальнейшего следствия будут проведены ряд экспертиз, по результатам которых возможна дополнительная квалификация.