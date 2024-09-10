Одесская область: в пруду нашли тело 16-летней девочки – ее задушил односельчанин (видео)

По данным областного управления полиции, вечером 9 сентября в полицию поступило заявление от жительницы Саратской громады об исчезновении ее племянницы – в воскресенье, 8 сентября, после обеда Елена ушла из дома и перестала выходить на связь.

В полиции объявили девочку в розыск.

По словам односельчан, у девочки умерла мать, и ее воспитывал отец.

Спустя несколько часов правоохранители обнаружили труп девочки со следами насильственной смерти в пруду на окраине села, в котором жила Елена. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, девочку задушили.

В ходе расследования обстоятельств тяжкого преступления оперативники и следователи установили круг общения Елены, а также где и с кем она в последний раз проводила время и вышли на след предполагаемого убийцы. Полицейские выяснили, что девочка общалась с 33-летним односельчанином, который угостил ее мороженым и начал приставать, но поскольку девочка сопротивлялась, он ее задушил. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина оттащил тело к водоему и бросил в воду.

Мужчину задержали. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В ходе дальнейшего следствия будут проведены ряд экспертиз, по результатам которых возможна дополнительная квалификация.