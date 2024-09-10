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Одесская область: в пруду нашли тело 16-летней девочки – ее задушил односельчанин (видео)

Одесская область: в пруду нашли тело 16-летней девочки – ее задушил односельчанин (видео)

Сегодня ночью, 10 сентября 2024 года, в окрестностях села Новоселовка Саратской громады Одесской области нашли тело ранее пропавшей 16-летней жительницы того села Елены Пелин. В убийстве девочки подозревают ее односельчанина.

По данным областного управления полиции, вечером 9 сентября в полицию поступило заявление от жительницы Саратской громады об исчезновении ее племянницы – в воскресенье, 8 сентября, после обеда Елена ушла из дома и перестала выходить на связь.

В полиции объявили девочку в розыск.

По словам односельчан, у девочки умерла мать, и ее воспитывал отец.

Убитая Елена Пелин

Спустя несколько часов правоохранители обнаружили труп девочки со следами насильственной смерти в пруду на окраине села, в котором жила Елена. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, девочку задушили.

В ходе расследования обстоятельств тяжкого преступления оперативники и следователи установили круг общения Елены, а также где и с кем она в последний раз проводила время и вышли на след предполагаемого убийцы. Полицейские выяснили, что девочка общалась с 33-летним односельчанином, который угостил ее мороженым и начал приставать, но поскольку девочка сопротивлялась, он ее задушил. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина оттащил тело к водоему и бросил в воду.

Мужчину задержали. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В ходе дальнейшего следствия будут проведены ряд экспертиз, по результатам которых возможна дополнительная квалификация.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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