На Одещині люди у військовій формі викрали 14-річного підлітка – реакція поліції

Як «військові» школяра «запакували»

Як пише місцеве видання «Бессарабія Інформ» з посиланням на начальницю відділу соціального захисту населення Суворівської селищної ради Оксану Терзі, жахливий випадок трапився 2 квітня в селі Приозерному Суворовській громади.

«Близько 17:30 четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами без розмов закинули чотирнадцятирічного хлопця в білий бус невідомої марки і вивезли у бік села Червоний Яр, що територіально належить до Кілійської ТГ. Коли нападники дізналися вік хлопчака, відпустили на трасі. Неповнолітня дитина пережила фізичне насильство, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення»,

– повідомляє видання.

При цьому заступитися за дитину не було кому, оскільки він – круглий сирота. Ним, його братом-двійнятком та молодшою сестрою опікується бабуся. Брати-двійнята навчаються у восьмому класі школи села Приозерне.

За словами Оксани Терзі, того вечора хлопець йшов до своєї дівчини центральною вулицею Приозерного, коли поряд з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігли троє худорлявих військових із автоматами та заламали йому руки. На головах вони мали балаклави з намальованими білими щелепами. А за кермом сидів водій. Тобто нападаючих було четверо.

«Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобуса, почали прикладати дуло автомата до його скроні, потім – до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому у нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, наносячи удари по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою»,

– розповіла начальниця відділу соціального захисту населення.

При цьому доросліше свого віку підліток не виглядає – він низенького зросту, проте широкоплечий.

Коли викрадачі зрозуміли, що везуть неповнолітнього, викинули його з буса на в’їзді в село Червоний Яр і зняли стяжки, попередивши наостанок, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де живуть його рідні та він сам.

Додому хлопчик діставався пішки, пройшовши п’ять чи сім кілометрів, витративши на цей шлях майже дві години.

«Він був засмучений, його трусило всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв, три ночі не спав. У нього піднялася температура та сильно боліла спина… Ці військові знали, як бити, бо всі внутрішні органи хлопчика болять»,

– додала Оксана Терзі.

Далі небайдужі соціальні працівники та психолог разом із бабусею потерпілого звернулися до Ізмаїльської окружної прокуратури. Сама начальниця відділу соцзахисту повідомила про цей випадок у представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одесі.

Яка реакція поліції?

Як повідомили «Суспільному» у прес-службі ГУНП в Одеській області, за фактом викрадення 14-річного юнака в поліції порушено кримінальне провадження.

Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська військова прокуратура, додали у прес-службі.

Показово те, що, за словами Оксани Терзі, поліцейські спочатку неохоче взялися за розслідування справи, але після загроз публічного розголосу на всю країну все ж таки провели першочергові заходи.

Чи це була просто озброєна банда або військові, які таким чином проводять мобілізаційні заходи, наразі невідомо. Але очевидним є те, що робити подібні дії над дітьми не дозволено нікому.

«Одеське життя» стежитиме за розвитком ситуації.

На фото постраждалий хлопець із психологом та соцпрацівниками