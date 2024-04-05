В Одесской области задержали педофила: он затащил мальчика в заброшенный дом

В Одесской области 31-летний мужчина среди белого дня затянул 12-летнего мальчика в заброшенную землянку и изнасиловал. Полицейские проверяют причастность насильника к аналогичному преступлению.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
О происшествии полицейским сообщила мать мальчика, которой тот доверился и рассказал, что с ним произошло.
Немедленно выехав по адресу семьи, оперативники установили, что мужчина среди белого дня схватил ребенка на улице, затянул в заброшенную землянку, где изнасиловал.
Менее чем за час полицейские разыскали мужчину на свалке на окраине населенного пункта.
На основании достаточного количества собранных доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении в сексуальном насилии несовершеннолетнего по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемого заключили под стражу. За содеянное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Мужчину также проверяют на причастность к изнасилованию несовершеннолетней девочки.
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