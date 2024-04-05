В Одесской области задержали педофила: он затащил мальчика в заброшенный дом

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О происшествии полицейским сообщила мать мальчика, которой тот доверился и рассказал, что с ним произошло.

Немедленно выехав по адресу семьи, оперативники установили, что мужчина среди белого дня схватил ребенка на улице, затянул в заброшенную землянку, где изнасиловал.

Менее чем за час полицейские разыскали мужчину на свалке на окраине населенного пункта.

На основании достаточного количества собранных доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении в сексуальном насилии несовершеннолетнего по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого заключили под стражу. За содеянное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Мужчину также проверяют на причастность к изнасилованию несовершеннолетней девочки.

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