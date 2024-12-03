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В Одесской области есть подстанции, на 100% защищенные от ракет

В Одесской области есть подстанции, на 100% защищенные от ракет

В Одесской области есть объекты энергетики, которые на 100% защищены от вероятных ракетно-дроновых атак россиян.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одеське життя», ссылаясь на заявление  нардепа Сергея Нагорняка в телеэфире,

По словам представителя Верховной Рады, который на днях побывал на таких подстанциях Одесщины, как Усатово, Аджалык и Новоодесская, половина объектов, имеющих стратегическое значение для Одессы и региона, имеют такую защиту.

«Я уже спокойный за Одессу, потому что фактически половина всех объектов, которые имеют стратегическое значение для Одессы, для Одесского региона, на на 100 процентов защищены – не на 90, не на 80, а на 100 процентов», – заверил Нагорняк.

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При этом он добавил, что «вторую половину таких объектов, которых находятся на этих подстанциях, надо срочно достраивать и срочно отыскать ресурсы и очень важно показывать эти объекты нашим партнерам, чтобы они видели, куда идут также и их ресурсы».

Напомним, в результате массированной ракетно-дроновой атаки россицских агрессоров 17 ноября наиболее пострадали энергообъекты в Одесской области. Прямой ракетный удар по одной из подстанций убил двух энергетиков.

После этой атаки в стране были возобновлены стабилизационные отключения света.

Вы также можете узнать: Графики отключения света в Одессе на 3 декабря.

Фото: Информатор

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