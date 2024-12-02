Графики отключения света в Одессе на 3 декабря

По информации компании «Укрэнерго», 3 декабря у первой, второй и третьей группы будут отключать свет один раз в день на четыре часа, а у третьей, четвертой и пятой группы — дважды на 6-8 часов.

При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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