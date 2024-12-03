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Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного и Центрального РЭС Одессы 3 декабря до 19:00 остались без света.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, -4-105а,
  • Ак. Филатова, 31-41,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • И. и Ю. Лип, 1,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Вы также можете узнать: Графики отключения света в Одессе на 3 декабря

Центральный РЭС:

  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутская, 33-53,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Гимназическая, 3-30,
  • И. Прибика (Минская), 30-49,
  • Канатная, 72-78,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25-33в,
  • Кордонная, 25-74в,
  • Косяченко А., 1-54/2,
  • М. Арнаутская, 34-59,
  • М. Лысенко, 1а-27а,
  • Осипова, 37-50/52,
  • Пантелеймоновская, 7-56,
  • Платановая, 1-126,
  • Итальянская (Пушкинская), 41-71,
  • Радостная, 114, 116,
  • С. Рихтера, 33-109,
  • Сельская, 29-44,
  • Тесс, 1-43б,
  • Туристская, 7а-15,
  • Успенская, 61,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5- 9,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7- 37а,
  • проезд Сиреневый, 1-6.
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