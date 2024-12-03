Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного и Центрального РЭС Одессы 3 декабря до 19:00 остались без света.
Южный РЭС:
- Абрикосовая, -4-105а,
- Ак. Филатова, 31-41,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- И. и Ю. Лип, 1,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3.
Вы также можете узнать: Графики отключения света в Одессе на 3 декабря
Центральный РЭС:
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- В. Арнаутская, 33-53,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Гимназическая, 3-30,
- И. Прибика (Минская), 30-49,
- Канатная, 72-78,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25-33в,
- Кордонная, 25-74в,
- Косяченко А., 1-54/2,
- М. Арнаутская, 34-59,
- М. Лысенко, 1а-27а,
- Осипова, 37-50/52,
- Пантелеймоновская, 7-56,
- Платановая, 1-126,
- Итальянская (Пушкинская), 41-71,
- Радостная, 114, 116,
- С. Рихтера, 33-109,
- Сельская, 29-44,
- Тесс, 1-43б,
- Туристская, 7а-15,
- Успенская, 61,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5- 9,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7- 37а,
- проезд Сиреневый, 1-6.