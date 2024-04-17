Что полезного и интересного нашли 54 тысячи одесситов в Фейсбуке «Одесской Жизни»

Отдельно хотим рассказать о видео «Одесской Жизни» на Фейсбуке. Они интересны, полезны и эксклюзивны. Это подтверждает даже самая социальная сеть – она платит редакции за то, что зрители их смотрят.

И добиться этого, на самом деле, совсем не просто. У Facebook очень сложные правила и требования к контенту, за который платит соцсеть. И главные из них – это эксклюзивность и интерес для пользователей.

Предлагаем познакомиться с десяткой самых популярных видео, опубликованных в нашем Фейсбуке.

ТОП-10 видео со страницы Одесской Жизни в Фейсбуке