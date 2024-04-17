Что полезного и интересного нашли 54 тысячи одесситов в Фейсбуке «Одесской Жизни»

На странице «Одесской Жизни» в соцсети Фейсбук уже 54 тысяч подписчиков. И не зря. Именно здесь можно прочесть лучшие публикации нашего издания, посмотреть эксклюзивные видео и пообщаться в комментариях. Комментарии – отдельная наша гордость. Их очень много, как и взглядов на разные аспекты жизни. Приглашаем и вас присоединиться к нашему фейсбук-сообществу и воспользоваться его преимуществами.
Отдельно хотим рассказать о видео «Одесской Жизни» на Фейсбуке. Они интересны, полезны и эксклюзивны. Это подтверждает даже самая социальная сеть – она платит редакции за то, что зрители их смотрят.
И добиться этого, на самом деле, совсем не просто. У Facebook очень сложные правила и требования к контенту, за который платит соцсеть. И главные из них – это эксклюзивность и интерес для пользователей.
Предлагаем познакомиться с десяткой самых популярных видео, опубликованных в нашем Фейсбуке.
ТОП-10 видео со страницы Одесской Жизни в Фейсбуке
- Момент атаки дрона на жилой дом. Первые секунды после попадания: – Боже, куда попало? – В наш дом! – Наш?! – В наш!
- Ланжерон – место, куда тянет сердце многих людей . А каков ваш любимый пляж? Куда ходите купаться на Крещение?
- Крещение по старому стилю: купание, глинтвейн и пожелание мира и победы
- Прогулка по Староконке в выходные – это целый мир неожиданных впечатлений.
- Рассказ сестры погибшей мамы с мальчиком после попадания русского дрона дом на Добровольского. Как проходит спасательная операция.
- На втором христианском кладбище в последних числах января 2024 года замиротворил крест на надгробии блаженного старца.
- А вы знаете, что песня «Нічь така місячна» впервые была исполнена и издана именно в Одессе? Смотрите наше видео.
- Много интересных фактов про однотонную главную люстру Одесского оперного театра и как ее поднимают.
- Почти весна! Такая наша красавица Одесса! Прогулка по центру города.
- Встречаем рассвет на одесском пляже (благодарность ВСУ).