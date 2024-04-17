Новости Одессы и Одесской области

Что полезного и интересного нашли 54 тысячи одесситов в Фейсбуке «Одесской Жизни»

Что полезного и интересного нашли 54 тысячи одесситов в Фейсбуке «Одесской Жизни»

На странице «Одесской Жизни» в соцсети Фейсбук уже 54 тысяч подписчиков. И не зря. Именно здесь можно прочесть лучшие публикации нашего издания, посмотреть эксклюзивные видео и пообщаться в комментариях. Комментарии – отдельная наша гордость. Их очень много, как и взглядов на разные аспекты жизни. Приглашаем и вас присоединиться к нашему фейсбук-сообществу и воспользоваться его преимуществами.

Отдельно хотим рассказать о видео «Одесской Жизни» на Фейсбуке. Они интересны, полезны и эксклюзивны. Это подтверждает даже самая социальная сеть – она платит редакции за то, что зрители их смотрят.

И добиться этого, на самом деле, совсем не просто. У Facebook очень сложные правила и требования к контенту, за который платит соцсеть. И главные из них – это эксклюзивность и интерес для пользователей.

Предлагаем познакомиться с десяткой самых популярных видео, опубликованных в нашем Фейсбуке.

ТОП-10 видео со страницы Одесской Жизни в Фейсбуке

  1. Момент атаки дрона на жилой дом. Первые секунды после попадания: – Боже, куда попало? – В наш дом! – Наш?! – В наш!
  2. Ланжерон – место, куда тянет сердце многих людей . А каков ваш любимый пляж? Куда ходите купаться на Крещение?
  3. Крещение по старому стилю: купание, глинтвейн и пожелание мира и победы
  4. Прогулка по Староконке в выходные – это целый мир неожиданных впечатлений.
  5. Рассказ сестры погибшей мамы с мальчиком после попадания русского дрона дом на Добровольского. Как проходит спасательная операция.
  6. На втором христианском кладбище в последних числах января 2024 года замиротворил крест на надгробии блаженного старца.
  7. А вы знаете, что песня «Нічь така місячна» впервые была исполнена и издана именно в Одессе? Смотрите наше видео.
  8. Много интересных фактов про однотонную главную люстру Одесского оперного театра и как ее поднимают.
  9. Почти весна! Такая наша красавица Одесса! Прогулка по центру города.
  10. Встречаем рассвет на одесском пляже (благодарность ВСУ).
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Редакция ПРОФИЛЬ
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