В Белгороде-Днестровском подросток проглотил 4-сантиметровую иголку – что сделали медики

Об интересном клиническом случае из своей практики, который случился на днях, врачи рассказали на своей странице в Facebook.

2 февраля в приемное отделение горбольницы доставили жителя одного из поселков Белгород-Днестровского района с инородным телом в трахее.

Дежурный хирург и анестезиологическая бригада эндоскопическим методом извлекли постороннее тело, которым оказалась 4-сантиметровая иголка. Операцию провели в ургентном порядке.

Каким образом игла оказалась в дыхательных путях подростка, медики не уточняют.

На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно. Сейчас он пребывает под контролем медперсонала в хирургическом отделении.

В больнице также уточнили, что такая ювелирная работа была проведена в городской больнице благодаря современному эндоскопическому оборудованию. Ранее подобные операции делали только в областном центре.

Напомним, медики-кардиологи Одесской областной детской клинической больницы сделали операцию на сердце новорожденному малышу весом всего 900 граммов.

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