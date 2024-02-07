В Белгороде-Днестровском подросток проглотил 4-сантиметровую иголку – что сделали медики

Медики Белгород-Днестровской городской больницы извлекли из дыхательных путей подростка иголку длиной 4 сантиметра.
Об интересном клиническом случае из своей практики, который случился на днях, врачи рассказали на своей странице в Facebook.
2 февраля в приемное отделение горбольницы доставили жителя одного из поселков Белгород-Днестровского района с инородным телом в трахее.
Дежурный хирург и анестезиологическая бригада эндоскопическим методом извлекли постороннее тело, которым оказалась 4-сантиметровая иголка. Операцию провели в ургентном порядке.
Каким образом игла оказалась в дыхательных путях подростка, медики не уточняют.
На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно. Сейчас он пребывает под контролем медперсонала в хирургическом отделении.
В больнице также уточнили, что такая ювелирная работа была проведена в городской больнице благодаря современному эндоскопическому оборудованию. Ранее подобные операции делали только в областном центре.
Напомним, медики-кардиологи Одесской областной детской клинической больницы сделали операцию на сердце новорожденному малышу весом всего 900 граммов.
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