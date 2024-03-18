В Одеській області активно риють рви і встановлюють “зуби дракона” (фото)

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Кіпер назвав посилення обороноздатності регіону найпріоритетнішим напрямком і додав, що такі заходи вжито через посилення тиску з боку росії.

“Ворог підступний і безжальний. А війна триває. І наше завдання в цій війні – не дати ворогу захопити нові території, вибивати окупантів із захоплених земель. Тому посилення обороноздатності регіону – найпріоритетніший напрям. Ми бачимо, як відчайдушно тиснуть російські терористичні війська на наш регіон із повітря”, – зазначив керівник Одеської ОВА.

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За його словами, у будівництві фортифікаційних споруд задіяні близько 150 осіб і 80 одиниць техніки.

“Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд, є потужним стримувальним фактором для агресора”, – додав Кіпер.

Як повідомляло “Одеське життя”, ворог продовжує тактику нанесення точкових ракетних атак на Одесу та Одеську область, намагаючись розвідати та виміряти можливості наших систем ППО. Також тривають щоденні нальоти ударних безпілотників – їх ворог запускає в бік Одеси з різних напрямків і у великих кількостях.