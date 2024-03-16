Дроны атакуют Одессу и область: слышны выстрелы и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Тревога прозвучала в 23:17 и минут через двадцать вражеские беспилотники, идущие на город с моря, достигли побережья. Силы обороны Юга сообщили о боевой работе — по вражеским целям открыли огонь зенитные установки и мобильные группы “охотников за дронами”.

Предварительно известно, что эта атака пока не такая массовая, как предыдущие. «Шахеды» заходили по одному. И, после непродолжительной стрельбы, мониторинговы каналы ближе к полуночи сообщили, что в Одессе и Николаеве тихо.

Были ли дроны уничтожены, или какому-то из них удалось прорваться, пока не известно.

ОБНОВЛЕНО в 0:10

Новая группа Шахедов пробует прорваться в город с юга, через Аркадию и Таирова. В то время как первая заходила с севера, через Южный и Доброслав. Одесситов просят находиться в укрытиях, не снимать работу ПВО и пролеты беспилотников. Это обезопасит их собственные жизни и не позволит рашистам корректировать свои удары.

ОБНОВЛЕНО в 0:30

Похоже, первые одиночные дроны были чем-то вроде разведки. После полуночи атака приобрела привычный массовый характер.

Шехеды идут волнами, в каждой небольшие группы по несколько штук. Заходят на город также традиционно, одновременно с разных направлений: юг, центр, север. Повсюды слышится работа ПВО, стрельба и взрывы.